Продукты Dahua
IMOU 4MP P&T PoE 3.6mm (IPC-S41FAP-0360B-imou)
IMOU 8-CH Wireless Recorder (NVR1108HS-W-S2-CE-imou)
Dahua 86 BOX
Врезная монтажная коробка.
IMOU Alarm Siren (IOT-ZR1-EU)
Dahua ARA10-W
Беспроводная сирена; 2-стороняя передача 700 метров (открытое пространство); Звук: 85дБ (на расстоянии 1м); Датчик вскрытия; До 1,5 лет работы от батареи
Dahua ASC1202C
Dahua ASC1208C
Сетевой контроллер 4-дверный; Поддержка 100000 карт & 150000 записей; Входы 20 (4 датчика состояния двери, 4 датчика двери, 4 кнопки, 8 тревоги); Выходы 12 реле (4 запирания двери, 4 внутренней тревоги, 4 внешней тревоги); Считыватели 8; RS485, Wiegand 26,TCP/IP; Антипассбэк, интерлок; Питание: DC 9В~15B; Поддержка резервного питания (аккумулятор)
Dahua ASF280ZL
ZL адаптер для крепления замка и/или якоря. Для ASF280A. Рабочая температура: -30°C~+60°.
Dahua ASI1201A
Сетевой контроллер 1-дверный с дисплеем и сенсорной клавиатурой; Поддержка 30000 карт & 150000 записей; Считыватель: Mifare; RS485, Wiegand 26,TCP/IP; тревожный вход/выход 1/2; Питание: DC 12В;