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Продукты Dahua

IMOU 4-CH Wireless Recorder (NVR1104HS-W-S2-CE-imou)

IMOU 4-CH Wireless Recorder (NVR1104HS-W-S2-CE-imou)

WiFi Видеорегистратор 4-х канальный; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с - проводной интерфейс, до 24Мбит/с - беспроводной интерфейс;Поддержка IEEE802.11b/g/n(2.4ГГц);Поддерживаемые форматы сжатия: H.265+/Н.265/Н.264+/H.264;Запись : разрешение до 8Мп;HDD: 1 SATA3 до 8Тб;Декодирование: 4кн х 1080Р/1кн х 8Мп;Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb;USB: 2 порта 2.0;Приложение Imou: iOS, Android Питание: DC12В 2A
В наличии.
8990 р.
IMOU 4MP P&T PoE 3.6mm (IPC-S41FAP-0360B-imou)

IMOU 4MP P&T PoE 3.6mm (IPC-S41FAP-0360B-imou)

1/3" 4 Мп CMOS, 2560*1440, FULL COLOR Фиксированный объектив: 3.6мм: 79°(Г.), 44°(В.), 94°(Д.) H.265/H.264(30 к/с) поворот 0~355° по горизонтали и 0~90° по вертикали 16x цифровой зум Встроенный ИК-подсветка 30м Встроенный микрофон Детекция движения Настраиваемые зоны Обнаружение человека Встроенный прожектор и сирена Интеллектуальное слежение за движущимися объектами Порт 1 x 100Мбит/с Приложение imou: iOS, Android ONVIF Поддержка Micro SD до 256 ГБ Кнопка сброса Питание DC 12В/1A Потребление: <6.2Вт Материал: пластик Рабочие условия: -20°C ~ +50°C Относительная влажность менее 95% IP66 Размеры: 120,7 * 136,2 * 183,3 мм Вес: 390 г
В наличии.
8990 р.
IMOU 8-CH Wireless Recorder (NVR1108HS-W-S2-CE-imou)

IMOU 8-CH Wireless Recorder (NVR1108HS-W-S2-CE-imou)

WiFi Видеорегистратор 8-х канальный; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с - проводной интерфейс, до 24Мбит/с - беспроводной интерфейс;Поддержка IEEE802.11b/g/n(2.4ГГц);Поддерживаемые форматы сжатия: H.265+/Н.265/Н.264+/H.264;Запись : разрешение до 8Мп;HDD: 1 SATA3 до 8Тб;Декодирование: 4кн х 1080Р/1кн х 8Мп;Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb;USB: 2 порта 2.0;Приложение Imou: iOS, Android Питание: DC12В 2A
В наличии.
10090 р.
Dahua 86 BOX

Dahua 86 BOX

Врезная монтажная коробка.

В наличии.
190 р.
IMOU Alarm Siren (IOT-ZR1-EU)

IMOU Alarm Siren (IOT-ZR1-EU)

Беспроводной протокол: Zigbee Мощность передачи: ≤15 дБм Чувствительность приема: -96 дБм Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока Ток в режиме ожидания: ≤20uA Способ установки: стена/потолок Частота передачи: 2,4 ГГц Расстояние связи: 200 м Рабочая температура: от -14°C до + 131°C Звуковое давление зуммера: ≥85 дБ Рабочий ток: ≤250 мА Размер внешнего вида: Φ80x34 мм
В наличии.
2890 р.
Dahua ARA10-W

Dahua ARA10-W

Беспроводная сирена; 2-стороняя передача 700 метров (открытое пространство); Звук: 85дБ (на расстоянии 1м); Датчик вскрытия; До 1,5 лет работы от батареи

В наличии.
4390 р.
Dahua ASC1202C

Dahua ASC1202C

Сетевой контроллер 2-дверный; Поддержка 100000 карт & 300000 записей; Поддержка 2 считывателей, 2 кнопки выхода, 2 датчика двери; RS485, Wiegand 26,TCP/IP; тревожный вход/выход 2/2; Антипассбэк, интерлок; Питание: DC 12В; Поддержка резервного питания (аккумулятор)
В наличии.
11150 р.
Dahua ASC1208C

Dahua ASC1208C

Сетевой контроллер 4-дверный; Поддержка 100000 карт & 150000 записей; Входы 20 (4 датчика состояния двери, 4 датчика двери, 4 кнопки, 8 тревоги); Выходы 12 реле (4 запирания двери, 4 внутренней тревоги, 4 внешней тревоги); Считыватели 8; RS485, Wiegand 26,TCP/IP; Антипассбэк, интерлок; Питание: DC 9В~15B; Поддержка резервного питания (аккумулятор)

В наличии.
12795 р.
Dahua ASF280ZL

Dahua ASF280ZL

ZL адаптер для крепления замка и/или якоря. Для ASF280A. Рабочая температура: -30°C~+60°.

В наличии.
3690 р.
Dahua ASI1201A

Dahua ASI1201A

Сетевой контроллер 1-дверный с дисплеем и сенсорной клавиатурой; Поддержка 30000 карт & 150000 записей; Считыватель: Mifare; RS485, Wiegand 26,TCP/IP; тревожный вход/выход 1/2; Питание: DC 12В;

В наличии.
11290 р.
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