1/3" 4 Мп CMOS, 2560*1440, FULL COLOR Фиксированный объектив: 3.6мм: 79°(Г.), 44°(В.), 94°(Д.) H.265/H.264(30 к/с) поворот 0~355° по горизонтали и 0~90° по вертикали 16x цифровой зум Встроенный ИК-подсветка 30м Встроенный микрофон Детекция движения Настраиваемые зоны Обнаружение человека Встроенный прожектор и сирена Интеллектуальное слежение за движущимися объектами Порт 1 x 100Мбит/с Приложение imou: iOS, Android ONVIF Поддержка Micro SD до 256 ГБ Кнопка сброса Питание DC 12В/1A Потребление: <6.2Вт Материал: пластик Рабочие условия: -20°C ~ +50°C Относительная влажность менее 95% IP66 Размеры: 120,7 * 136,2 * 183,3 мм Вес: 390 г