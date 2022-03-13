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IP камеры и видеорегистраторы Dahua
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Видеонаблюдение от Dahua Technology

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Компания iPera - это официальный поставщик оборудования Dahua.

В этом каталоге можно найти широкий ассортимент IP камер Dahua по доступым ценам, способных решить любую задачу видеонаблюдения в офисе, в складе или на улице, в дневном или ночном режимах.

Оборудование видеонаблюдения Dahua (Дахуа) имеет высокий уровень надежности, поддерживает все необходимые современным системам функции и позволяет построить систему безопасности самого высокого уровня, отвечающую самым высоким требованиям.

IP камеры Dahua оснащаются современными CMOS-матрицами Sony EXMOR, позволяющими снимать видео высокой четкости с высоким уровнем чувствительности и с качественной цветопередачей.

Они оборудуются производительными процессорами, поддерживающими интеллектуальные функции: детектирование лиц, изменения сцены, вторжения и другие. Возможна интеграция с Android. Некоторые модели имеют ИК-прожекторы, модули беспроводной связи, вандалостойкие корпуса, поддерживают передачу звука. Кроме того, все камеры отличаются стильным внешним видом, вписывающимся практически в любой интерьер.

Для достижения максимальной универсальности гибкости использования, компания Dahua предлагает создавать собственные приложения с использованием инструментов разработчика для разных операционных систем. Кроме того, функционал устройств постоянно расширяется за счет выпуска новых прошивок. Процедура обновления прошивок предельно проста и подробно описывается в документации.

dh-russia.ru - это неофициальный сайт Dahua Russia.

Компания iPera - это официальный поставщик оборудования Dahua. Цены, которые мы предлагаем, формируются с учетом партнерских скидок и индивидуального подхода к каждому клиенту. Это позволит с минимальными вложениями построить мощную и надежную систему безопасности, способную защитить жизнь и имущество клиентов. Вы можете купить Dahua в нашей компании по самой привлекательной цене.

Из-за особенностей начертания логотипа Dahua Technology, многие вполне объяснимо читают название компании как Alhua или даже Ajhua. Поэтому зачастую можно встретить запросы на оборудование Alhua cctv или камеры Ajhua. К сожалению, подобные ошибки столь часто встречаются, что мы решили дать пояснение: Alhua и Ajhua - это Dahua!