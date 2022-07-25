Системы IP-видеонаблюдения Dahua
Системы HDCVI-видеонаблюдения Dahua
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Компания iPera - это официальный поставщик оборудования Dahua.
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Оборудование видеонаблюдения Dahua (Дахуа) имеет высокий уровень надежности, поддерживает все необходимые современным системам функции и позволяет построить систему безопасности самого высокого уровня, отвечающую самым высоким требованиям.
IP камеры Dahua оснащаются современными CMOS-матрицами Sony EXMOR, позволяющими снимать видео высокой четкости с высоким уровнем чувствительности и с качественной цветопередачей.
Они оборудуются производительными процессорами, поддерживающими интеллектуальные функции: детектирование лиц, изменения сцены, вторжения и другие. Возможна интеграция с Android. Некоторые модели имеют ИК-прожекторы, модули беспроводной связи, вандалостойкие корпуса, поддерживают передачу звука. Кроме того, все камеры отличаются стильным внешним видом, вписывающимся практически в любой интерьер.
Для достижения максимальной универсальности гибкости использования, компания Dahua предлагает создавать собственные приложения с использованием инструментов разработчика для разных операционных систем. Кроме того, функционал устройств постоянно расширяется за счет выпуска новых прошивок. Процедура обновления прошивок предельно проста и подробно описывается в документации.
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Компания iPera - это официальный поставщик оборудования Dahua. Цены, которые мы предлагаем, формируются с учетом партнерских скидок и индивидуального подхода к каждому клиенту. Это позволит с минимальными вложениями построить мощную и надежную систему безопасности, способную защитить жизнь и имущество клиентов. Вы можете купить Dahua в нашей компании по самой привлекательной цене.
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